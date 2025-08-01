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Мостовой – о трансфере «Спартака»: «Чистое безумие»

Вчера, 16:56
18

Александр Мостовой высказался о рекордной сделке в истории «Спартака».

  • Клуб купил Жедсона Фернандеша у «Бешикташа».
  • Сумма трансфера составила 20,78+7,27 млн евро.
  • Контракт с новичком заключен до 2029 года.
  • 26-летний Фернандеш был в «Бешикташе» с 2022 года: 130 матчей, 18 голов, 16 ассистов.

«Переход Фернандеша в «Спартак» – чистое безумие, наверное, такое возможно только в РПЛ. Да, это топовый футболист, все-таки выступал на высоком уровне, но за него отдали слишком большие деньги.

Это мое мнение! Россия не участвует в еврокубках, но при это там покупаются такие футболисты.

Чемпионство? Каждый год говорят об одном и том же. Пока рано», – заявил Мостовой.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Фернандеш Жедсон Мостовой Александр
Комментарии (18)
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Burtaze
1754058868
Не свои тратят,, у народа отжатые..
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subbotaspartak
1754061379
Всё таки чистое...
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NewLife
1754062222
Еще один говорун сует свою соплю в чужой карман(
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andr45
1754064022
У меня крепнет убеждение, что в експерты идут законченные идиоты, у которых вследствие долголетней усиленной работы ног полностью атрофировались мозги. В природе так происходит со всеми органами: те, что не работают, атрофируются. МОСТОВОЙ «Абаскаль совершенно не причастен к успехам «Спартака». Поставь вместо него любого другого тренера, результат был бы тот же. Я еще в начале сезона говорил, что «Спартак», сохранив ключевых легионеров, будет как минимум в тройке. Поэтому сейчас говорить, что пришел Абаскаль и все исправил — полный бред.» «Спартак» вновь смешит людей – откуда 14 или 15 миллионов за Барко? Я даже не знаю, кто это и где он играл.» «Я не знаю уровень этого игрока[Угальде]. Единственное, что знаю, – переплата идет в три раза. «Спартак» развели с переходом Угальде. Переплата там явная»
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Клубничный
1754073334
Прав мостовой - рыла каждый год грезят чемпионством и оседают на своем привычном 5 месте. Кто виноват и что делать?!!! Конечно купить за украденный мазут новых зулусов, чтобы оказаться на пятом месте, а потом повторить все опять!!! Стыдно за спартаг, ой как стыдно!!!!!
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