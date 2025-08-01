Мостовой – о трансфере «Спартака»: «Чистое безумие»

Александр Мостовой высказался о рекордной сделке в истории «Спартака».

Клуб купил Жедсона Фернандеша у «Бешикташа».

Сумма трансфера составила 20,78+7,27 млн евро.

Контракт с новичком заключен до 2029 года.

26-летний Фернандеш был в «Бешикташе» с 2022 года: 130 матчей, 18 голов, 16 ассистов.

«Переход Фернандеша в «Спартак» – чистое безумие, наверное, такое возможно только в РПЛ. Да, это топовый футболист, все-таки выступал на высоком уровне, но за него отдали слишком большие деньги.

Это мое мнение! Россия не участвует в еврокубках, но при это там покупаются такие футболисты.

Чемпионство? Каждый год говорят об одном и том же. Пока рано», – заявил Мостовой.