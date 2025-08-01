«Краснодар» заинтересовался испанским вингером

В агентстве Emartsoccer, представляющем интересы правого вингера «Алавеса» Карлоса Висенте, прокомментировали информацию об интересе «Краснодара» к футболисту.

«Да, «Краснодар» один из многих клубов, которые проявляют к нему интерес», – сказали в агентстве.

Ранее об интересе к Висенте со стороны «быков» сообщал журналист Диего Отеро.