Акинфеев – о Файзуллаеве: «Подсадил на плов и улетел»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на уход из команды полузащитника Аббосбека Файзуллаева.

«Подсадил на плов и улетел. Удачи, Аббосик», – написал Акинфеев в социальной сети и опубликовал совместную фотографию.

21-летний Файзуллаев перешел в «Истанбул Башакшехир» за 7,5 миллиона евро.