Акинфеев – о Файзуллаеве: «Подсадил на плов и улетел»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на уход из команды полузащитника Аббосбека Файзуллаева.
«Подсадил на плов и улетел. Удачи, Аббосик», – написал Акинфеев в социальной сети и опубликовал совместную фотографию.
21-летний Файзуллаев перешел в «Истанбул Башакшехир» за 7,5 миллиона евро.
- Узбекистанец вместе с красно‑синими выигрывал Кубок и Суперкубок России.
- Он выступал за ЦСКА с августа 2023 года. Всего провел за команду 72 матча, забил 8 мячей и отдал 22 голевые передачи.
Источник: «Бомбардир»