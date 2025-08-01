Винисиус: «Я очень серьезно отношусь к тому, чтобы быть образцом для подражания»

Вингер «Реала» Винисиус рассказал, как относится к тому, что его игра вдохновляет других людей.

«Играть на таком уровне, за самый большой клуб мира и за мою сборную, это всe ещe кажется мечтой. Я знаю, что мой путь вдохновляет других, особенно детей из моих родных краев.

Осознание того, что моя история может вдохновить кого-то следовать за своей мечтой, очень много значит для меня. Я никогда не буду воспринимать как должное возможность представлять свою команду, свою страну и свою семью на самых больших аренах.

Я уже многого достиг, но мои мечты ещe далеки от осуществления. Я хочу завоевать больше трофеев со своим клубом, выиграть самые важные турниры со сборной и вдохновлять следующее поколение верить в себя.

Моя самая большая мечта – оставить после себя наследие, выходящее за рамки футбола, особенно благодаря работе по улучшению системы образования в Бразилии, которую я провожу через свой фонд.

Я очень серьeзно отношусь к ответственности, к тому, чтобы быть образцом для подражания. Быть образцом для подражания – это значит подавать правильный пример. Я стараюсь сохранять сосредоточенность, скромность и помнить, откуда я. В конечном счeте, я хочу показать людям, что благодаря упорному труду и уважению возможно всe», – сказал Винисиус.