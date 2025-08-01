Винисиус: «Я очень серьезно отношусь к тому, чтобы быть образцом для подражания»

Вингер «Реала» Винисиус рассказал, как относится к тому, что его игра вдохновляет других людей.
«Играть на таком уровне, за самый большой клуб мира и за мою сборную, это всe ещe кажется мечтой. Я знаю, что мой путь вдохновляет других, особенно детей из моих родных краев.
Осознание того, что моя история может вдохновить кого-то следовать за своей мечтой, очень много значит для меня. Я никогда не буду воспринимать как должное возможность представлять свою команду, свою страну и свою семью на самых больших аренах.
Я уже многого достиг, но мои мечты ещe далеки от осуществления. Я хочу завоевать больше трофеев со своим клубом, выиграть самые важные турниры со сборной и вдохновлять следующее поколение верить в себя.
Моя самая большая мечта – оставить после себя наследие, выходящее за рамки футбола, особенно благодаря работе по улучшению системы образования в Бразилии, которую я провожу через свой фонд.
Я очень серьeзно отношусь к ответственности, к тому, чтобы быть образцом для подражания. Быть образцом для подражания – это значит подавать правильный пример. Я стараюсь сохранять сосредоточенность, скромность и помнить, откуда я. В конечном счeте, я хочу показать людям, что благодаря упорному труду и уважению возможно всe», – сказал Винисиус.
- 25-летний Винисиус за карьеру в «Реале» по 3 раза выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, по 2 – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, по 1 – Кубок Испании и Межконтинентальный кубок.
- В 2024 года бразилец стал обладателем приза The Best от ФИФА.