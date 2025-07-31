Жедсон объяснил выбор 83-го номера в «Спартаке»

Новичок «Спартака» Жедсон Фернандеш рассказал, почему решил играть за московскую команду под 83-м номером.
«Обычно игроки выбирают номера, под которыми играют их кумиры. А я выбрал свой потому, что он многое значит лично для меня.
Под ним я начал свою профессиональную карьеру. Решил не брать чей-то номер, чтобы стараться быть на кого-то похожим, а пройти весь путь со своим.
83-й со мной со времен «Бенфики»: когда переходил во вторую команду лиссабонцев, нужно было выбрать номер между 50-м и 99-м.
Хочу провести под 83-м всю карьеру, поэтому не меняю его на любой другой. Этот номер очень важен для меня», – объяснил Жедсон.
- Португалец перешел из «Бешикташа» за 20,78+7,27 млн евро.
- Это рекордная сделка в истории «Спартака».
- Контракт с новичком заключен до 2029 года.
- 26-летний Фернандеш был в «Бешикташе» с 2022 года: 130 матчей, 18 голов, 16 ассистов.
Источник: сайт «Спартака»