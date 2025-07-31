Жедсон объяснил выбор 83-го номера в «Спартаке»

Новичок «Спартака» Жедсон Фернандеш рассказал, почему решил играть за московскую команду под 83-м номером.

«Обычно игроки выбирают номера, под которыми играют их кумиры. А я выбрал свой потому, что он многое значит лично для меня.

Под ним я начал свою профессиональную карьеру. Решил не брать чей-то номер, чтобы стараться быть на кого-то похожим, а пройти весь путь со своим.

83-й со мной со времен «Бенфики»: когда переходил во вторую команду лиссабонцев, нужно было выбрать номер между 50-м и 99-м.

Хочу провести под 83-м всю карьеру, поэтому не меняю его на любой другой. Этот номер очень важен для меня», – объяснил Жедсон.