Червиченко одним словом описал работу Кахигао в «Спартаке»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал спортивного директора московского клуба Франсиса Кахигао.

«Работа Кахигао отвратительна. Если бы его не было, было бы лучше. Например, в «Зените» нет спортивного директора, а результаты лучше. Но «Спартак» тратит деньги, ничего не получая.

Если говорить про трансферы «Спартака», Заболотный – это великолепный переход. Если была бы задача рассмешить весь российский футбольный мир.

Они не покупают Сергеева, который в «Динамо» делает дубль, не купили Даку. Кахигао просто вредитель», – сказал Червиченко.