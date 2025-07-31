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  • Червиченко одним словом описал работу Кахигао в «Спартаке»

Червиченко одним словом описал работу Кахигао в «Спартаке»

Сегодня, 21:21
4

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал спортивного директора московского клуба Франсиса Кахигао.

«Работа Кахигао отвратительна. Если бы его не было, было бы лучше. Например, в «Зените» нет спортивного директора, а результаты лучше. Но «Спартак» тратит деньги, ничего не получая.

Если говорить про трансферы «Спартака», Заболотный – это великолепный переход. Если была бы задача рассмешить весь российский футбольный мир.

Они не покупают Сергеева, который в «Динамо» делает дубль, не купили Даку. Кахигао просто вредитель», – сказал Червиченко.

  • Испанец работает в «Спартаке» с января.
  • Команда выиграла 2 из 3 матчей нового сезона.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей Кахигао Франсис
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Комментарии (4)
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позор
1753986535
в прошлом сезоне ещё не купили кордобенко, теперь локти грызут и визжат)
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Burtaze
1753986934
Тоже мне стратег, Заболотного не надо было покупать, он сам Спартаку приплатил чтоб играть взяли с большими ребятами..
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FCSpartakM
1753987394
Не, лучше как зенит тратить 7 мультов на защитника, который сидеть на скамейке будет.
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