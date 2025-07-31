Червиченко одним словом описал работу Кахигао в «Спартаке»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал спортивного директора московского клуба Франсиса Кахигао.
«Работа Кахигао отвратительна. Если бы его не было, было бы лучше. Например, в «Зените» нет спортивного директора, а результаты лучше. Но «Спартак» тратит деньги, ничего не получая.
Если говорить про трансферы «Спартака», Заболотный – это великолепный переход. Если была бы задача рассмешить весь российский футбольный мир.
Они не покупают Сергеева, который в «Динамо» делает дубль, не купили Даку. Кахигао просто вредитель», – сказал Червиченко.
- Испанец работает в «Спартаке» с января.
- Команда выиграла 2 из 3 матчей нового сезона.
Источник: Metaratings