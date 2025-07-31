Жедсон обратился к болельщикам «Спартака»

Новичок «Спартака» Жедсон Фернандеш сделал обращение, адресованное болельщикам команды.

«Привет болельщикам «Спартака». Это я, Жедсон. Я очень рад быть здесь. Очень жду вас на «Лукойл Арене». Увидимся!» – сказал Жедсон.