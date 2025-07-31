Жедсон обратился к болельщикам «Спартака»

Новичок «Спартака» Жедсон Фернандеш сделал обращение, адресованное болельщикам команды.
«Привет болельщикам «Спартака». Это я, Жедсон. Я очень рад быть здесь. Очень жду вас на «Лукойл Арене». Увидимся!» – сказал Жедсон.
- Португалец перешел из «Бешикташа» за 20,78+7,27 млн евро.
- Это рекордная сделка в истории «Спартака».
- Контракт с новичком заключен до 2029 года. Он выбрал 83-й игровой номер.
- 26-летний Фернандеш был в «Бешикташе» с 2022 года: 130 матчей, 18 голов, 16 ассистов.
Источник: телеграм-канал «Спартака»