«Спартак» описал игровые качества самого дорогого новичка в истории клуба

Пресс-служба «Спартака» рассказала о сильных сторонах нового полузащитника Жедсона Фернандеша.
«Высокая скорость, эффективный дриблинг, универсальность.
Жедсон часто вынуждает соперников фолить на себе, хорош в отборе и перехватах, опасен в чужой штрафной», – говорится в публикации.
- Португалец перешел из «Бешикташа» за 25 млн евро с учетом бонусов. Это рекордная сделка в истории клуба.
- Контракт с новичком заключен до 2029 года. Он выбрал 83-й игровой номер.
- 26-летний Фернандеш был в «Бешикташе» с 2022 года.
- Его статистика: 130 матчей, 18 голов, 16 ассистов.
Источник: телеграм-канал «Спартака»