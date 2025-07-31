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  • «Спартак» описал игровые качества самого дорогого новичка в истории клуба

«Спартак» описал игровые качества самого дорогого новичка в истории клуба

Сегодня, 18:18
11

Пресс-служба «Спартака» рассказала о сильных сторонах нового полузащитника Жедсона Фернандеша.

«Высокая скорость, эффективный дриблинг, универсальность.

Жедсон часто вынуждает соперников фолить на себе, хорош в отборе и перехватах, опасен в чужой штрафной», – говорится в публикации.

  • Португалец перешел из «Бешикташа» за 25 млн евро с учетом бонусов. Это рекордная сделка в истории клуба.
  • Контракт с новичком заключен до 2029 года. Он выбрал 83-й игровой номер.
  • 26-летний Фернандеш был в «Бешикташе» с 2022 года.
  • Его статистика: 130 матчей, 18 голов, 16 ассистов.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Фернандеш Жедсон
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Комментарии (13)
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Цугундeр
1753975646
А в раздевалке как он? Шкафчики закрывать?)
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swot1205
1753976032
надеюсь он реально нас усилит!!!!
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...уефан
1753977534
...снова Станковичу ребусы решать, как такой ценник в состав вписывать...
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BRO_football
1753977790
Заболотный всё равно круче. Он умеет всё то же самое и даже больше)
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ПалкоВводецъ007
1753979601
Заболотный и то больше забил. Опять хряки вляпались с неликвидом, никому не нужным в Европе. Гыгыгы
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