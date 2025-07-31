«Спартак» описал игровые качества самого дорогого новичка в истории клуба

Пресс-служба «Спартака» рассказала о сильных сторонах нового полузащитника Жедсона Фернандеша.

«Высокая скорость, эффективный дриблинг, универсальность.

Жедсон часто вынуждает соперников фолить на себе, хорош в отборе и перехватах, опасен в чужой штрафной», – говорится в публикации.