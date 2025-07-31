КДК РФС вынес наказание для Заболотного за удаление в матче с «Балтикой»

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС рассмотрел дело Антона Заболотного.

Форварда «Спартака» удалили в 1-м тайме субботнего матча с «Балтикой» (0:3).

Он ударил шипами в ногу Мингияну Бевееву.

Сообщалось, что за «серьезное нарушение правил игры» ему грозит дисквалификация на 3 игры.

«28 июля «Спартак» направил обращение в КДК с просьбой об отмене красной карточки Заболотного.

Сегодня мы получили заключение ЭСК РФС, арбитр Карасев правильно удалил Заболотного, поэтому никакой отмены красной карточки не будет.

Заболотный записал видеообращение, он принес извинение Бевееву, КДК, а на заседании присутствовал юрист «Спартака».

Решение – дисквалифицировать Заболотного на два матча, один – реальный, другой условный, установить футболисту испытательный срок до конца сезона‑2025/26«, – заявил председатель КДК Артур Григорьянц.