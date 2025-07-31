Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • КДК РФС вынес наказание для Заболотного за удаление в матче с «Балтикой»

КДК РФС вынес наказание для Заболотного за удаление в матче с «Балтикой»

Сегодня, 15:51
20

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС рассмотрел дело Антона Заболотного.

  • Форварда «Спартака» удалили в 1-м тайме субботнего матча с «Балтикой» (0:3).
  • Он ударил шипами в ногу Мингияну Бевееву.
  • Сообщалось, что за «серьезное нарушение правил игры» ему грозит дисквалификация на 3 игры.

«28 июля «Спартак» направил обращение в КДК с просьбой об отмене красной карточки Заболотного.

Сегодня мы получили заключение ЭСК РФС, арбитр Карасев правильно удалил Заболотного, поэтому никакой отмены красной карточки не будет.

Заболотный записал видеообращение, он принес извинение Бевееву, КДК, а на заседании присутствовал юрист «Спартака».

Решение – дисквалифицировать Заболотного на два матча, один – реальный, другой условный, установить футболисту испытательный срок до конца сезона‑2025/26«, – заявил председатель КДК Артур Григорьянц.

Еще по теме:
Заболотный сделал голевой пас и заработал пенальти в кубковом матче с «Ростовом» 6
Быстров объяснил, почему «Спартак» не будет бороться за чемпионство 8
Орлов обратился к Заболотному: «Что ты творишь?!» 15
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Заболотный Антон
Рекомендуем
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
CSKA winner
1753967358
Так себе наказание . Вот "выходить в стартовом составе, без замен до конца сезона" - было бы куда интереснее .
Ответить
oyabun
1753967427
Травмы никакой не было игроку, ногу Заболотный убирал в коонце и удар пошел вскользь. Вопрос - за что 2 матча?!
Ответить
Дубина
1753967864
С газпромом не поспоришь))))
Ответить
VVM1964
1753968069
А что там по Маркиньосу - по второй желтой ВО ВНЕ ИГРЫ ???!!!...
Ответить
...уефан
1753968149
...можно было ограничиться лоботомией, чтоб чрезмерно не усердствовал в средней зоне...
Ответить
АК 68
1753968413
Установить испытательный срок до конца сезона. А если нарушит, что, посодят?
Ответить
NewLife
1753969601
А почему нет указания о том, что карася представить к правительственной награде ?))
Ответить
темирхан
1753973019
МАЛО! ЗА ТАКОЕ! 5 МАТЧЕЙ! НАДО.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1753973600
Не надо наказывать. Пусть играет. Мы хоть посмеёмся. Гыгыгы
Ответить
subbotaspartak
1753973817
...испытательный срок до конца сезона‑2025/26.... Это как, пытать будут перед каждым туром?
Ответить
Главные новости
Реакция «Зенита» на информацию о продаже Нино
18:00
Дзюба ответил, считает ли себя народным футболистом
17:50
1
В «Динамо» высказались о возможном подписании Глушенкова
17:39
2
Видео⚡ «Спартак» объявил о покупке Жедсона Фернандеша
17:30
7
Сафонов может стать третьим вратарем «ПСЖ»
17:17
4
Стало известно, сколько «Флуминенсе» готов заплатить «Зениту» за Нино
16:42
1
Товарищеский матч. «Барселона» разгромила «Сеул» – 7:3!
16:24
2
В «Зените» не согласны с пенальти в пользу «Ахмата»
16:16
2
КДК РФС вынес наказание для Заболотного за удаление в матче с «Балтикой»
15:51
20
Раскрыта следующая трансферная цель «Динамо»
15:30
1
Все новости
Все новости
Рубенс объяснил выбор 44-го номера в «Динамо»
17:00
КДК РФС вынес наказание для Заболотного за удаление в матче с «Балтикой»
15:51
20
Раскрыта следующая трансферная цель «Динамо»
15:30
1
Мостовой: «На месте Роши я не просил, а умолял бы, чтобы меня отпустили из ЦСКА»
15:00
6
В «Зените» ответили на вопрос о планах на летнее трансферное окно
14:48
1
Сотрудники «Химок» написали открытое письмо: «Наши семьи остались без средств к существованию»
14:28
9
Капитан сборной Израиля ищет клуб в РПЛ
14:14
2
Галактионов прокомментировал отказ Пиняева уходить в ЦСКА
13:59
Российский защитник «Спартака» может перейти в клуб-участник еврокубков
13:35
3
Абаскаль назвал самый популярный клуб России
13:28
2
ФотоСтали известны все «нефутбольные люди» среди тренеров РПЛ по версии Мостового
13:25
11
«Динамо» не отпустит Нгамале в израильский клуб
13:18
1
«Пари НН» поборется с «Сочи» за ангольского форварда
13:13
Названа сумма, которую «Галатасарай» запросил у «Спартака» за игрока сборной Колумбии
13:04
3
Червиченко – о ситуации с Жедсоном: «Спартак» умудряется пробить дно и провалиться ещe глубже»
12:36
16
ФотоРубенс перешeл в «Динамо»
12:23
Названа позиция, которую «Спартак» намерен усилить после трансфера Жедсона
12:14
4
Видео«Динамо» анонсировало переход Рубенса с помощью аудиогида
11:55
1
Израильский клуб заинтересовался вингером «Динамо»
11:48
ЦСКА согласовал переход ди Лусиано: «Осталось подписать контракт»
11:30
Реакция Медведева на интерес «Аль-Насра» к Луису Энрике
11:07
5
Дивеев назвал топ-клуб, за который мечтает сыграть
10:49
3
Агенты вингера из чемпионата Колумбии высказались об интересе ЦСКА к игроку
10:25
Семак объяснил, почему не выпускает 17-летнего Шилова
10:15
Ротенберг сказал, когда Батракову стоит уезжать в Европу
10:04
5
Экс-нападающий ЦСКА: «Как бы «Зениту» снова не пришлось переносить столетие…»
09:49
7
Дивеев рассказал, как ЦСКА может стать чемпионом
09:32
4
Бразильский клуб начал переговоры о покупке Нино у «Зенита»
09:06
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 