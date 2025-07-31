Дивеев рассказал, как ЦСКА может стать чемпионом

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев считает, что красно-синим для борьбы за чемпионство нужно лучше играть с командами из нижней части турнирой таблицы

– Ты много говоришь о желании стать чемпионом с ЦСКА. За счет чего вы можете это сделать?

– Скажу только за себя. Это мой шестой год в ЦСКА. За это время я допустил много ошибок в плане того, как начать сезон. Сейчас понимаю: мы должны обыгрывать команды из нижней части таблицы. А не мучиться с ними, как это было два-три года назад.

Передаю этот небольшой опыт молодым – Кисляку, Глебову. Здесь нужно играть спокойно и никуда не торопиться. 90 минут – очень много. А мы часто хотели все и сразу: забить – и пошло. Но к нам тоже приезжают, чтобы победить. Чемпионство завоевывается с командами из нижней части таблицы.