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Дивеев рассказал, как ЦСКА может стать чемпионом

Сегодня, 09:32
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев считает, что красно-синим для борьбы за чемпионство нужно лучше играть с командами из нижней части турнирой таблицы

– Ты много говоришь о желании стать чемпионом с ЦСКА. За счет чего вы можете это сделать?

– Скажу только за себя. Это мой шестой год в ЦСКА. За это время я допустил много ошибок в плане того, как начать сезон. Сейчас понимаю: мы должны обыгрывать команды из нижней части таблицы. А не мучиться с ними, как это было два-три года назад.

Передаю этот небольшой опыт молодым – Кисляку, Глебову. Здесь нужно играть спокойно и никуда не торопиться. 90 минут – очень много. А мы часто хотели все и сразу: забить – и пошло. Но к нам тоже приезжают, чтобы победить. Чемпионство завоевывается с командами из нижней части таблицы.

  • В прошлом сезоне ЦСКА занял 3-е место, сейчас команда занимает 8-ю позицию с 4 очками после двух туров.
  • В последний раз красно-синие побеждали в чемпионате России в сезоне-2015/16.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дивеев Игорь
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Комментарии (2)
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andr45
1753943710
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grazdowmix
1753944437
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