Новичок ЦСКА Верде назвал свои сильные стороны

Новый полузащитник ЦСКА Лионель Верде рассказал о своих игровых качествах.
«Моя любимая позиция на поле – атакующий полузащитник. При этом я могу играть как в центре, так и на флангах.
Из своих сильных сторон могу выделить технику, умение работать обеими ногами, удар и футбольный интеллект«, – заявил 20-летний аргентинец.
- Верде перешел из «Униона Санта-Фе». За основную команду он провел 34 матча и забил 4 гола.
- Это аренда до конца сезона-2025/26 с опцией последующего выкупа.
- Новичок армейцев выбрал 18-й игровой номер.
- Сообщалось, что полноценный трансфер хавбека обойдется ЦСКА в 4 миллиона долларов.
Источник: сайт ЦСКА