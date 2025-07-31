Новичок ЦСКА Верде назвал свои сильные стороны

Новый полузащитник ЦСКА Лионель Верде рассказал о своих игровых качествах.

«Моя любимая позиция на поле – атакующий полузащитник. При этом я могу играть как в центре, так и на флангах.

Из своих сильных сторон могу выделить технику, умение работать обеими ногами, удар и футбольный интеллект«, – заявил 20-летний аргентинец.