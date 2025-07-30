«Бавария» отреагировала на гибель олимпийской чемпионки в горах Пакистана

«Бавария» опубликовала заявление в связи со смертью двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер.

31-летняя спортсменка погибла во вторник в горах Пакистана.

Она совершала восхождение на Пик Лайла.

На высоте примерно 5700 метров Лаура попала под камнепад.

«Бавария» вместе со всем спортивным миром скорбит о кончине Лауры Дальмайер.

Эта новость глубоко потрясла всех нас. Лаура Дальмайер останется в памяти не только как выдающаяся икона биатлона мирового масштаба, но прежде всего как личность, чье влияние вышло за рамки спорта, как уникальный посол Баварии: простая, глубоко привязанная к своей родине, искренняя – популярная личность, образец для подражания.

Семья «Баварии» выражает соболезнования семье и друзьям Лауры Дальмайер. Покойся с миром, Лаура», – говорится в заявлении.