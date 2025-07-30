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  • «Бавария» отреагировала на гибель олимпийской чемпионки в горах Пакистана

«Бавария» отреагировала на гибель олимпийской чемпионки в горах Пакистана

Сегодня, 18:51
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«Бавария» опубликовала заявление в связи со смертью двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер.

  • 31-летняя спортсменка погибла во вторник в горах Пакистана.
  • Она совершала восхождение на Пик Лайла.
  • На высоте примерно 5700 метров Лаура попала под камнепад.

«Бавария» вместе со всем спортивным миром скорбит о кончине Лауры Дальмайер.

Эта новость глубоко потрясла всех нас. Лаура Дальмайер останется в памяти не только как выдающаяся икона биатлона мирового масштаба, но прежде всего как личность, чье влияние вышло за рамки спорта, как уникальный посол Баварии: простая, глубоко привязанная к своей родине, искренняя – популярная личность, образец для подражания.

Семья «Баварии» выражает соболезнования семье и друзьям Лауры Дальмайер. Покойся с миром, Лаура», – говорится в заявлении.

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Источник: твиттер «Баварии»
Германия. Бундеслига Бавария
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