Смородская – о Кахигао в «Спартаке»: «Очень плохая работа»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала работу спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао.

«Ужасно оцениваю работу Кахигао в «Спартаке». Очень плохая работа. Есть смысл его убрать. Все трансферы зимнего окна провалены. Деньги ушли, а результата нет. Да и сейчас никаких хороших трансферов нет. Например, Заболотный бесплатно пришeл», – сказала Смородская.