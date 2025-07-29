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Смородская – о Кахигао в «Спартаке»: «Очень плохая работа»

Сегодня, 19:36
1

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала работу спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао.

«Ужасно оцениваю работу Кахигао в «Спартаке». Очень плохая работа. Есть смысл его убрать. Все трансферы зимнего окна провалены. Деньги ушли, а результата нет. Да и сейчас никаких хороших трансферов нет. Например, Заболотный бесплатно пришeл», – сказала Смородская.

  • Кахигао приступил к работе в «Спартаке» в январе 2025 года.
  • Клуб занимает 10-е место в РПЛ после 2-х туров.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Смородская Ольга Кахигао Франсис
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