Смородская – о Кахигао в «Спартаке»: «Очень плохая работа»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала работу спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао.
«Ужасно оцениваю работу Кахигао в «Спартаке». Очень плохая работа. Есть смысл его убрать. Все трансферы зимнего окна провалены. Деньги ушли, а результата нет. Да и сейчас никаких хороших трансферов нет. Например, Заболотный бесплатно пришeл», – сказала Смородская.
- Кахигао приступил к работе в «Спартаке» в январе 2025 года.
- Клуб занимает 10-е место в РПЛ после 2-х туров.
Источник: Metaratings.ru