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Винисиус принял решение о клубе на ближайший сезон

Сегодня, 13:34

Левый вингер «Реала» Винисиус останется в клубе на сезон-2025/26.

Люди из окружения бразильца настаивают, что в последнее время не получали никаких предложений из Саудовской Аравии, а значит игрок останется в «Мадриде».

Ранее сообщалось, что переговоры «Реала» с Винисиусом о продлении контракта зашли в тупик.

Нынешнее соглашение 25-летнего Винисиуса с «Реалом» действует до 30 июня 2027 года.

  • В прошлом сезоне бразилец провел за клуб 58 матчей, забил 22 гола, сделал 19 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 170 миллионов евро.

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Источник: The Athletic
Испания. Примера Саудовская Аравия. Премьер-лига Реал Винисиус
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