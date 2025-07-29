Винисиус принял решение о клубе на ближайший сезон

Левый вингер «Реала» Винисиус останется в клубе на сезон-2025/26.

Люди из окружения бразильца настаивают, что в последнее время не получали никаких предложений из Саудовской Аравии, а значит игрок останется в «Мадриде».

Ранее сообщалось, что переговоры «Реала» с Винисиусом о продлении контракта зашли в тупик.

Нынешнее соглашение 25-летнего Винисиуса с «Реалом» действует до 30 июня 2027 года.