Дивеев – об уходе Файзуллаева в турецкий клуб: «Я рад, что он ушeл в Европу, потому что это была его мечта»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал ожидаемый переход полузащитника команды Аббосбека Файзуллаева в «Истанбул Башакшехир».
– Аббос – потеря для ЦСКА?
– Не буду говорить – потеря или нет, но я рад, что он ушeл в Европу, потому что это была его мечта. Понятно, что, может, не туда, куда он хотел, но всe равно.
– Турция подходит под мечту?
– Для него, наверное, да, потому что оттуда он сможет уйти туда, куда хочет.
- Ранее сообщалось, что «Истанбул Башакшехир» купит Файзуллаева за 7 миллионов евро.
- 21-летний узбекистанец провел 1 матч за ЦСКА в этом сезоне. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за красно-синих в 39 встречах, забил 3 гола, сделал 8 ассистов.
Источник: «Чемпионат»