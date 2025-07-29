Дивеев – об уходе Файзуллаева в турецкий клуб: «Я рад, что он ушeл в Европу, потому что это была его мечта»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал ожидаемый переход полузащитника команды Аббосбека Файзуллаева в «Истанбул Башакшехир».

– Аббос – потеря для ЦСКА?

– Не буду говорить – потеря или нет, но я рад, что он ушeл в Европу, потому что это была его мечта. Понятно, что, может, не туда, куда он хотел, но всe равно.

– Турция подходит под мечту?

– Для него, наверное, да, потому что оттуда он сможет уйти туда, куда хочет.