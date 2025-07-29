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  • Дивеев – об уходе Файзуллаева в турецкий клуб: «Я рад, что он ушeл в Европу, потому что это была его мечта»

Дивеев – об уходе Файзуллаева в турецкий клуб: «Я рад, что он ушeл в Европу, потому что это была его мечта»

Сегодня, 11:52
4

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал ожидаемый переход полузащитника команды Аббосбека Файзуллаева в «Истанбул Башакшехир».

– Аббос – потеря для ЦСКА?

– Не буду говорить – потеря или нет, но я рад, что он ушeл в Европу, потому что это была его мечта. Понятно, что, может, не туда, куда он хотел, но всe равно.

– Турция подходит под мечту?

– Для него, наверное, да, потому что оттуда он сможет уйти туда, куда хочет.

  • Ранее сообщалось, что «Истанбул Башакшехир» купит Файзуллаева за 7 миллионов евро.
  • 21-летний узбекистанец провел 1 матч за ЦСКА в этом сезоне. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за красно-синих в 39 встречах, забил 3 гола, сделал 8 ассистов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига ЦСКА Истанбул Башакшехир Файзуллаев Аббосбек
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Комментарии (4)
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1753779453
В смысле-"всё равно, куда"...Хотел в Европу, а попал в ...Помидорию.Расскажите мне, кто оттуда стартовал в ту Европу,которую все имеют ввиду? Даже из Белоруссии в топ проще,как оказалось.
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Burtaze
1753779607
Я тоже рад, что он наконец-то попал в европу,, европейский флаг ему в руки..
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fakeid
1753779768
он остался на подработке переводчиком в тарасятнике.
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biber.ru
1753782883
Турция на 3% Европа и на 97% Азия. Чемпионат европейский, т.к. играют в УЕФА. Ментально и физически Файзуллаев в Азии, но играет в евопейском чемпионате... До классической Европы как до России, которая тоже во многом азиатская сторона.
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