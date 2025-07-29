Колыванов назвал фаворита нового розыгрыша FONBET Кубка России

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов назвал «Краснодар» фаворитом розыгрыша FONBET Кубка России перед матчем «быков» в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ с «Крыльями Советов».

«Начинается новый этап в Кубке России, где «Краснодар» однозначно является фаворитом, у него большой потенциал. Может быть, Мусаев даст другим футболистам выйти на поле в первом матче.

«Крылья Советов» играют в свой футбол, они умеют играть в короткую и среднюю передачу. Потенциал неплохой, команда достаточно молодая, могут преподнести сюрприз. Но если «Краснодар» выйдет с огромным желанием, с каким они играли на протяжении предыдущего года, их будет сложно обыграть», – сказал Колыванов.