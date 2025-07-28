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«Ливерпуль» может во второй раз за лето обновить трансферный рекорд клуба

Сегодня, 18:18
1

«Ливерпуль» работает над покупкой нападающего «Ньюкасла» Александера Исака.

Мерсисайдцы собираются сделать первое предложение в размере 100 миллионов фунтов (115 млн евро), но понимают, что его отклонят.

Затем клуб предложит 120 миллионов фунтов (138 млн евро), но будет готов увеличить сумму за счет бонусов.

Итоговая сумма сделки может составить 150 миллионов фунтов (172,5 млн евро).

Для «Ливерпуля» это потенциально второе обновление клубного рекорда за текущее лето после трансфера Флориана Вирца за 150 миллионов евро.

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Источник: Sky Sport
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Ливерпуль Исак Александер
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Комментарии (1)
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Artemka444
1753717072
А как ффп ?
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