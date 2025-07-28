Мостовой высказался о перспективах лидирующего в РПЛ «Локомотива»

Александр Мостовой порассуждал об успехах «Локомотива» в стартовавшем сезоне РПЛ.

Столичная команда лидирует в чемпионате с 6 очками в 2 турах.

Они обыграли «Сочи» (3:0) и «Краснодар» (2:1).

Только «Локо» идет без потери очков в новом сезоне РПЛ.

«Пока «Локомотив» кажется темной лошадкой чемпионата. В матче против «Краснодара» я думал, что они не проиграют, а они так еще и выиграли.

В самом начале прошлого сезона, когда «Локомотив» был в тройке лидеров, я не видел их по итогам чемпионата там. Так и произошло. В этом сезоне же они могут войти в топ‑3.

Клуб провел хорошую трансферную кампанию, посмотрите на Руденко, он уже оформил 1+2 в двух матчах. Но пока, конечно, нет смысла делать какие‑то выводы, следим за чемпионатом дальше.

Что касается «Краснодара», то им просто не повезло с «Локомотивом». Не сказал бы, что они играли хуже «железнодорожников», просто не воспользовались своими моментами», – сказал Мостовой.