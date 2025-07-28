Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой высказался о перспективах лидирующего в РПЛ «Локомотива»

Мостовой высказался о перспективах лидирующего в РПЛ «Локомотива»

Сегодня, 15:51

Александр Мостовой порассуждал об успехах «Локомотива» в стартовавшем сезоне РПЛ.

  • Столичная команда лидирует в чемпионате с 6 очками в 2 турах.
  • Они обыграли «Сочи» (3:0) и «Краснодар» (2:1).
  • Только «Локо» идет без потери очков в новом сезоне РПЛ.

«Пока «Локомотив» кажется темной лошадкой чемпионата. В матче против «Краснодара» я думал, что они не проиграют, а они так еще и выиграли.

В самом начале прошлого сезона, когда «Локомотив» был в тройке лидеров, я не видел их по итогам чемпионата там. Так и произошло. В этом сезоне же они могут войти в топ‑3.

Клуб провел хорошую трансферную кампанию, посмотрите на Руденко, он уже оформил 1+2 в двух матчах. Но пока, конечно, нет смысла делать какие‑то выводы, следим за чемпионатом дальше.

Что касается «Краснодара», то им просто не повезло с «Локомотивом». Не сказал бы, что они играли хуже «железнодорожников», просто не воспользовались своими моментами», – сказал Мостовой.

Еще по теме:
Реакция Мостового на 0:3 «Спартака» от «Балтики» 2
Мостовой оценил удаление Заболотного в матче с «Балтикой» 10
«Судейский ляп»: Мостовой – об отмененном голе «Балтики» «Спартаку» 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Глебов – о решении Комличенко перейти в «Локомотив» вместо «Спартака»: «Порядочный парень»
16:16
Мостовой высказался о перспективах лидирующего в РПЛ «Локомотива»
15:51
Стало известно, сыграет ли Заболотный в матче «Спартак» – «Зенит»
15:41
4
Орлов оценил игру Глушенкова: «Где конкретика?»
15:30
6
Из Украины сбежал футболист, родившийся в Донецкой области
15:15
3
Новичок ЦСКА отреагировал на запрет клуба ехать в молодежную сборную Бразилии
14:48
1
Орещук объяснил, почему доволен работой Станковича в «Спартаке»
14:38
6
Раскрыта зарплата Жедсона в «Спартаке»
14:14
10
Защитник сборной Туниса хочет получить российское гражданство
13:59
1
В «Динамо» предложили «Кофемании» назначить Смолова спортивным директором
13:30
7
Все новости
Все новости
Новичок ЦСКА отреагировал на запрет клуба ехать в молодежную сборную Бразилии
14:48
1
Орещук объяснил, почему доволен работой Станковича в «Спартаке»
14:38
6
Раскрыта зарплата Жедсона в «Спартаке»
14:14
9
Защитник сборной Туниса хочет получить российское гражданство
13:59
1
В «Динамо» предложили «Кофемании» назначить Смолова спортивным директором
13:30
7
Агент легионера «Динамо» прокомментировал информацию о поиске нового клуба
13:22
1
Заболотного позвали на заседание КДК, ему грозит дисквалификация
12:57
11
Агенты Мангаша высказались о продаже игрока «Спартаком»
12:43
3
КДК рассмотрит скандирование кричалки про «Зенит» в Казани
12:32
13
Артист Мигицко: «Зенит» – народная команда, он популярнее «Спартака»
12:25
29
Потенциальный новичок «Спартака» может стать самым высокооплачиваемым игроком команды
12:18
4
«Зенит» может снизить стоимость трансфера Вендела
12:07
5
Названа сумма трансфера Жедсона в «Спартак»
11:58
8
Талалаев оценил судейство Карасева в матче «Балтики» со «Спартаком»
11:48
2
Фото«Динамо» объявило о трансфере Зайнутдинова
11:33
2
Семак ответил на вопрос, развивает ли он латиноамериканский футбол вместо питерского
11:21
9
Защитник «Динамо» рассказал, что Карпин ругался в раздевалке после ничьей с «Балтикой»
11:09
3
Трансфер центрального защитника «Галатасарая» в «Спартак» маловероятен
11:01
Новобранец «Локомотива» заявил о желании победить в РПЛ в этом сезоне
10:46
3
Рахимов: «Не вижу смысла платить по 8-10 миллионов за российских игроков»
10:30
6
Семак отметил особый настрой «Рубина» на матч с «Зенитом»
10:21
5
«Ботафого» отверг предложение «Спартака» по Артуру
10:02
3
«Динамо» ищет новую команду для легионера
09:46
Талалаев объяснил разгром «Спартака»
09:30
9
«Спартак» близок к подписанию Жедсона Фернандеша
09:14
9
Черчесов назвал проблему «Спартака» в игре с «Балтикой»
09:05
4
«Оренбург» может подписать игрока, курившего кальян во время клубного ЧМ
08:57
1
Селюк высказался о странностях совмещения должностей Карпиным
08:38
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 