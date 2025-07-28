Стало известно, сыграет ли Заболотный в матче «Спартак» – «Зенит»

Раскрыт предварительный срок дисквалификации нападающего «Спартака» Антона Заболотного.

Форварда удалили в 1-м тайме субботнего матча с «Балтикой» (0:3).

Он ударил шипами в ногу Мингияну Бевееву.

Сообщалось, что за «серьезное нарушение правил игры» ему грозит дисквалификация на 3 игры.

По информации «СЭ», отстранение Заболотного вряд ли будет максимальным.

Скорее всего, он пропустит один матч или два, один из которых – условно.

Участию спартаковского новичка во встрече 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (16 августа) ничего не угрожает.