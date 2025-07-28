Агент легионера «Динамо» прокомментировал информацию о поиске нового клуба

Агент защитника «Динамо» Милана Майсторовича Александр Важич прокомментировал информацию о том, что бело-голубые ищут новый клуб для футболиста.

«Игрок всe ещe травмирован и наверняка не будет играть какое-то время, но он отличный боец, и всe это пройдeт. Так что пока у него нет другого выбора, кроме как восстановиться и выложиться по максимуму в продолжении чемпионата за «Динамо», – сказал Важич.