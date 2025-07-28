Артист Мигицко: «Зенит» – народная команда, он популярнее «Спартака»

Народный артист России Сергей Мигицко ответил на вопрос о самой популярной команде в стране.

«Зенит» популярнее «Спартака». «Зенит» – народная команда, у которой огромная армия болельщиков не только в Питере. Я в силу своей профессии часто езжу по стране, бываю в разных краях. Очень много людей интересуются «Зенитом», болеют за них. Просят рассказать, как дела у клуба. Так что, я считаю, что питерский клуб популярнее московского», – сказал Мигицко.