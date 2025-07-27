Стало известно о нескольких кандидатах на место Кахигао в «Спартаке»

«Спартак» рассматривает несколько кандидатов на случай возможного ухода Франсиса Кахигао с поста спортивного директора клуба. Ранее сообщалось, что это место может занять Андрей Мовсесьян, в прошлом работавший в ЦСКА. Помимно него столичный клуб рассматривает ещe двух специалистов из России, а также одного иностранного кандидата.

Кахигао работает в «Спартаке» с начала года.

В прошлом сезоне команда заняла 4-е место в РПЛ.

Вчера красно-белые проиграли дома «Балтике» (0:3) в матче 2-го тура сезона-2025/26.