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Заболотный прокомментировал удаление в матче с «Балтикой»

Сегодня, 14:56
8

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный дал комментарий после удаления в матче 2-го тура РПЛ против «Балтики» (0:3).

  • «Спартак» заканчивал матч вдевятером.
  • В поле судил москвич Сергей Карасев.
  • Заболотный пропустит следующий матч РПЛ против «Акрона».

«Хочу извиниться и признать ошибку, извиняюсь перед командой и болельщиками. Роковая случайность, которая повлияла на результат.

Я делал все по делу, но, к сожалению, в воздухе не мог убрать ногу никуда. Посмотрел на повторе, думаю, что все справедливо.

Повторюсь, это роковая ошибка. Беру всю ответственность на себя за сегодняшний результат. Не смогли вернуться в игру и морально было тяжело», – сказал Заболотный.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Заболотный Антон
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Комментарии (8)
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Persona_non_Grata
1753618239
За тобой должок - вернешь с % !!! )...
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CSKA winner
1753619190
Сознаю свою вину. Меру. Степень. Глубину.....
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Romeo 123
1753625368
Вот зачем этот шлак в команде???
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Anton1969
1753625613
Надо мозги включать, а не нестись с бешенными глазами!!! Зря, ой зря взяли его в Спартак!!!
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alefreddy
1753627611
подгадил исправляй
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FFR
1753630900
Ты штрафник, хет-трик в следующей игре, хотя бы дубль!
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