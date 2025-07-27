Заболотный прокомментировал удаление в матче с «Балтикой»

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный дал комментарий после удаления в матче 2-го тура РПЛ против «Балтики» (0:3).

«Спартак» заканчивал матч вдевятером.

В поле судил москвич Сергей Карасев.

Заболотный пропустит следующий матч РПЛ против «Акрона».

«Хочу извиниться и признать ошибку, извиняюсь перед командой и болельщиками. Роковая случайность, которая повлияла на результат.

Я делал все по делу, но, к сожалению, в воздухе не мог убрать ногу никуда. Посмотрел на повторе, думаю, что все справедливо.

Повторюсь, это роковая ошибка. Беру всю ответственность на себя за сегодняшний результат. Не смогли вернуться в игру и морально было тяжело», – сказал Заболотный.