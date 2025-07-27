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Подробности отказа «Спартака» от Кордобы

Сегодня, 10:50
6

Появились подробности, как «Спартак» год назад отказался от кандидатуры нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

«Расскажу вам одну историю: когда «Спартак» хотел купить у «Краснодара» Кордобу и его кандидатура была согласована со спортивным отделом и тренером, собрался совет директоров клуба и провeл голосование. Только один из участников был за подписание колумбийца, остальные проголосовали против.

А теперь скажите мне: почему такие вопросы должны решать дяди в пиджаках, которые также далеки от футбола, как мы с вами – от нефтяных скважин? У меня на этот вопрос ответа нет. За те же деньги был куплен Ливай, так что вопрос был явно не в плоскости финансов», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

  • Кордоба в итоге помог «Краснодару» стать чемпионом.
  • Джон в России 4 года.
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Кордоба Джон
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Комментарии (7)
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САДЫЧОК
1753603667
Эти дяди и в нефтяных скважинах тоже ничего не понимают.Они понимают только свой карман.
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odessakmv
1753605429
дядям просто % отката с трансфера Кордобы не понравился, а с трансфера Ливая видимо % был больше )))
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Интерес
1753605731
А в чём??? Да в том,что в случае с Кордобой деньги бы остались в стране,а это для менеджмента ЛУКОЙЛА нехорошо.А Ливай- "международная деятельность",вывод денег за кордон, туда-сюда...Словом-вложение в перспективы.
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FCSpartakM
1753607722
хорошо, что он далек от решений. Кордобе уже за 30, он на истекающем контракте был + зп в 4 мульта или сколько он там просил. Только не адекват будет выкидывать столько на напа, который год или два уедет из РФ
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Plyash
1753608271
Пока в Спартак не придёт один хозяин,сравни Абрамовичу,толку не будет.А совет директоров,это бездари,они по своим акциям не живут,а жируют годами,и поэтому само существование команды их устраивает,а не его место в таблице.
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rash1959
1753610361
"дяди в пиджаках" дают деньги на которые этих кордоб или некордоб покупают. а этот кордоб от жадности уже берега попутал.
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