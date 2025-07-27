Подробности отказа «Спартака» от Кордобы

Появились подробности, как «Спартак» год назад отказался от кандидатуры нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

«Расскажу вам одну историю: когда «Спартак» хотел купить у «Краснодара» Кордобу и его кандидатура была согласована со спортивным отделом и тренером, собрался совет директоров клуба и провeл голосование. Только один из участников был за подписание колумбийца, остальные проголосовали против.

А теперь скажите мне: почему такие вопросы должны решать дяди в пиджаках, которые также далеки от футбола, как мы с вами – от нефтяных скважин? У меня на этот вопрос ответа нет. За те же деньги был куплен Ливай, так что вопрос был явно не в плоскости финансов», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.