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Реакция Мостового на 0:3 «Спартака» от «Балтики»

Сегодня, 21:21
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Бывший спартаковец Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 2-го тура РПЛ «Спартак» – «Балтика» (0:3).

«Спасибо Заболотному. Он опасно сыграл прямой ногой. Антон мог избежать этого нарушения, но он не совсем техничный. Красная карточка справедлива. Я не понял, почему отменили гол «Балтики». Где там был фол в атаке? На ВАР сидят три человека и смотрят на экраны, при этом всe равно ошибаются. Но они никогда не играли в футбол. Я это буду повторять всегда.

Всe сломалось на удалении Заболотного. Но не было заметно, что «Спартак» первый тайм играл в меньшинстве. Но со вторым удалением просто развалились», – сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак Мостовой Александр
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Комментарии (1)
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Persona_non_Grata
1753554572
Правила меняются и свои знания надо периодически обновлять, а не бравировать, что "я играл", но вот свистеть в моменте с голом можно, а наверное и нужно было действительно раньше и давать свободный, но судьи наверное про свободный в штрафной забыли напрочь !(...
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