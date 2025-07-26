Реакция Мостового на 0:3 «Спартака» от «Балтики»

Бывший спартаковец Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 2-го тура РПЛ «Спартак» – «Балтика» (0:3).

«Спартак» заканчивал матч вдевятером.

В поле судил москвич Сергей Карасев.

«Балтика» вышла на 1-е место.

«Спасибо Заболотному. Он опасно сыграл прямой ногой. Антон мог избежать этого нарушения, но он не совсем техничный. Красная карточка справедлива. Я не понял, почему отменили гол «Балтики». Где там был фол в атаке? На ВАР сидят три человека и смотрят на экраны, при этом всe равно ошибаются. Но они никогда не играли в футбол. Я это буду повторять всегда.

Всe сломалось на удалении Заболотного. Но не было заметно, что «Спартак» первый тайм играл в меньшинстве. Но со вторым удалением просто развалились», – сказал Мостовой.