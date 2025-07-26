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Мостовой оценил удаление Заболотного в матче с «Балтикой»

Сегодня, 19:38
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался об удалении спартаковца Антона Заболотного в матче 2-го тура РПЛ против «Балтики» (0:3).

«Красная карточка дана Заболотному по делу. Он опаздывал в моменте, футболист «Балтики» был первым на мяче, Антон спокойно мог не делать этого (не нарушать правила).

Но мы всегда говорили, что Заболотный, в принципе, никогда не был техничным, в этом моменте просто сыграл грубо по инерции», – сказал Мостовой.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Заболотный Антон Мостовой Александр
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Комментарии (2)
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темирхан
1753548282
чистейшая КРАСНАЯ!
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1753548404
"Железный дровосек".
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