Мостовой оценил удаление Заболотного в матче с «Балтикой»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался об удалении спартаковца Антона Заболотного в матче 2-го тура РПЛ против «Балтики» (0:3).

«Красная карточка дана Заболотному по делу. Он опаздывал в моменте, футболист «Балтики» был первым на мяче, Антон спокойно мог не делать этого (не нарушать правила).

Но мы всегда говорили, что Заболотный, в принципе, никогда не был техничным, в этом моменте просто сыграл грубо по инерции», – сказал Мостовой.