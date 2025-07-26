В «Балтике» оценили удаление Заболотного: «Очень жестокий удар!»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал удаление спартаковца Антона Заболотного в матче 2-го тура РПЛ (3:0).

«Про красную карточку. Мингиян [Бевеев] получил травму, его после этого заменили. Очень жестокий удар! Красная заслуженная. Нашему игроку – здоровья.

По отмененному голу. Мы смотрели много раз. Мысли разные. Комментировать судей не хочу и не буду», – сказал Измайлов.