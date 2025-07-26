Осипенко рассказал, сколько раз заканчивал с футболом

Защитник «Динамо» и сборной России Максим Осипенко рассказал, что был близок к завершению карьеры.

– Ты правда мог закончить карьеру, по сути, не начав?

– Да. Я ещe в детстве заканчивал с футболом. Первый тренер приезжал ко мне, просил родителей поговорить со мной. Он видел во мне потенциал и хотел, чтобы я вернулся к тренировкам.

Потом, в 17-18 лет, я не проходил даже в дубль во Второй лиге и думал закончить. Чуть позже мой первый тренер возглавил команду дубля, которая играла в третьей лиге. Он опять где-то меня нашeл и попросил вернуться. С того момента у меня всe попeрло в гору. Мы сыграли 13 матчей: 10 выиграли, три ничьих. После этого сразу же подписал контракт с «Иртышом» и начал играть во Второй лиге.

– Если бы не футбол, куда пошeл бы?

– Наверное, на нефтезавод, как и все. У нас большинство работает там.