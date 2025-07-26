«Зенит» поздравил «Петровский» со 100-летием: «С юбилеем, легенда!»

Пресс-служба «Зенита» опубликовала поздравление бывшему стадиону команды – «Петровскому». Арене сегодня исполняется 100 лет.

«Петровскому» – 100 лет!

26 июля свой вековой юбилей отмечает легендарная арена сине-бело-голубых.

Построенная в 1925 году по проекту инженера Алоиса Вейводы, многофункциональная спортивная арена приняла первый официальный матч сине-бело-голубых в 1936-м, последний – в 2018-м.

За эти 82 года «Зенит» провел на футбольном поле на Петровском острове 566 матчей, одержал в них 311 побед и 973 раза обрадовал собравшихся на трибунах болельщиков забитыми мячами.

Стадион принимал чемпионский парад петербуржцев в 2007-м, празднуя со всем городом первый зенитовский титул в российской истории. Трижды – в 2010-м, 2012-м и 2015-м – становился свидетелем золотых матчей сине-бело-голубых. Неоднократно слушал гимн и наблюдал за встречами плей-офф Лиги чемпионов.

Дорогой «Петровский»! Мы так рады, что вы с «Зенитом» ровесники, что в нашей общей истории столько славных страниц, что нам всегда есть, что вспомнить и чему улыбнуться. Спасибо за все, это было незабываемо!

С юбилеем, легенда!» – написали петербуржцы.