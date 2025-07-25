Мостовой – об уходе Файзуллаева из ЦСКА: «Для Аббоса это однозначно хорошо»

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал трансфер Аббосбека Файзуллаева из ЦСКА в «Истанбул».
«Для Аббоса однозначно хорошо, что уходит в «Башакшехир». Ему нужно получать европейский опыт – то, чего недостаeт нашим футболистам. Он ярко начал в ЦСКА, но потом что-то случилось. Файзуллаев – способный парень.
Может, в Турции он добавит того, чего не хватало в России. Я говорю о мощи и силах. В Европе многие прибавляют в этом. А ЦСКА будет не хватать Файзуллаева, потому что это умный футболист», – сказал Мостовой.
- 21-летний хавбек провел 1 матч за ЦСКА в этом сезоне. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за красно-синих в 39 встречах, забил 3 гола, сделал 8 ассистов.
- Файзуллаев выступает за ЦСКА с августа 2023 года. Срок контракта узбекистанца с московским клубом истекает летом 2026-го.
- Аббосбек – основной игрок сборной Узбекистана.
Источник: «Чемпионат»