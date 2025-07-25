Ловчев: «Федун назвал Карпина «сбитым летчиком», но оказалось, что «сбитый летчик» – это Федун»

Бывший спартаковец Евгений Ловчев высказался о фигуре главного тренера «Динамо» Валерия Карпина.

«О Карпине говорят как о Старике Хоттабыче. Пришeл – и всe стало здорово. У «Динамо» хорошие игроки, теперь посмотрим, как тренер будет с ними работать. Но состав команды укомплектован для борьбы за призовые места – в этом сомнений нет.

Когда-то Карпина очень раззадорила фраза «сбитый лeтчик» от Леонида Федуна. Оказалось, что «сбитый лeтчик» – это Федун, а Карпин понимает всe в нашем футболе. «Динамо» будет бороться за чемпионство, почему ожидания завышенные? Хороший состав, а скоро вылечится Тюкавин – забивной нападающий. Это тоже даст плюс, и «Динамо» точно будет в лидерах», – сказал Ловчев.