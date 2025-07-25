Глушаков назвал самый популярный клуб России: «Его любят во всех городах»

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков назвал народную команду. По его мнению, это «Спартак».

«Спартак» популярнее «Зенита». Это народная команда. У «Спартака» самая большая армия болельщиков. Его любят во всех городах. «Зенит» любят в Санкт-Петербурге, а «Спартак» любят по всей стране. Клуб поднимал наш отечественный футбол в 90-х, да и не только тогда. Много легенд было в «Спартаке». Болельщики встречают во всех городах.

Не забуду, как в 2017 году болельщики выбежали на стадион. Много чего есть вспомнить», – сказал Глушаков.