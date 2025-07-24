Камоцци объяснил низкую трансферную активность «Спартака»

Франко Камоцци, бывший советник экс‑владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал низкую трансферную активность москвичей.

– «Спартак» в это трансферное окно приобрeл только 34-летнего Антона Заболотного. Как бы вы оценили работу клуба на рынке? Нужны ли ещe усиления красно-белым?

– «Спартаку» нужно работать с трансферами очень скрупулезно и грамотно. Возможно, поэтому пока сделано не так много приобретений. Это клуб не для всех.