Камоцци объяснил низкую трансферную активность «Спартака»

Франко Камоцци, бывший советник экс‑владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал низкую трансферную активность москвичей.
– «Спартак» в это трансферное окно приобрeл только 34-летнего Антона Заболотного. Как бы вы оценили работу клуба на рынке? Нужны ли ещe усиления красно-белым?
– «Спартаку» нужно работать с трансферами очень скрупулезно и грамотно. Возможно, поэтому пока сделано не так много приобретений. Это клуб не для всех.
- Заболотный дебютировал за «Спартак» в 1-м туре РПЛ против «Динамо Мх» (1:0).
- Во 2-м туре «Спартак» примет «Балтику».
- Москвичи не брали РПЛ с 2017 года.
Источник: Legalbet