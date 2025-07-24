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«Барселона» лишилась тер Стегена еще на 3 месяца

Сегодня, 22:39

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген сообщил, что пропустит ближайшие три месяца из-за операции.

«Физически и спортивно я чувствую себя в отличной форме, но, к сожалению, боли всe ещe не прошли. После тщательных консультаций с медицинской командой «Барселоны» и внешними специалистами был сделан вывод, что самый быстрый и безопасный путь к полному восстановлению – операция на спине.

После последней операции на спине я вернулся на поле спустя 66 дней, почти два месяца, однако на этот раз врачи полагают, что потребуется около трeх месяцев, чтобы обезопасить себя и пройти восстановление с осторожностью», – написал немецкий футболист в соцсети.

  • Тер Стеген весной восстанавливался от разрыва крестов.
  • «Барса» намерена избавиться от него по двум причинам.
  • Рыночная стоимость вратаря – 12 миллионов евро.

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Германия. Бундеслига Барселона тер Стеген Марк-Андре
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