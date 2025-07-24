«Барселона» лишилась тер Стегена еще на 3 месяца

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген сообщил, что пропустит ближайшие три месяца из-за операции.

«Физически и спортивно я чувствую себя в отличной форме, но, к сожалению, боли всe ещe не прошли. После тщательных консультаций с медицинской командой «Барселоны» и внешними специалистами был сделан вывод, что самый быстрый и безопасный путь к полному восстановлению – операция на спине.

После последней операции на спине я вернулся на поле спустя 66 дней, почти два месяца, однако на этот раз врачи полагают, что потребуется около трeх месяцев, чтобы обезопасить себя и пройти восстановление с осторожностью», – написал немецкий футболист в соцсети.