В «Сосьедаде» не знают, когда восстановится Захарян

В пресс-службе «Реал Сосьедада» не знают точной даты, когда полузащитник Арсен Захарян будет здоров.
«В восстановлении Арсена есть прогресс, но пока все еще неизвестно, когда он сможет вернуться в общую группу», – сказали в баскском клубе.
- Ранее «Реал Сосьедад» не взял Захаряна на турне в Японию.
- Россиянин продолжает восстановление после вирусного заболевания.
- 22-летний Захарян в минувшем сезоне провел за «Реал Сосьедад» 4 матча, забил 1 гол, отдал 1 передачу. Россиянин пропустил много игр из-за травм.
Источник: «Матч ТВ»