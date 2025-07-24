Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В «Сосьедаде» не знают, когда восстановится Захарян

Сегодня, 16:09

В пресс-службе «Реал Сосьедада» не знают точной даты, когда полузащитник Арсен Захарян будет здоров.

«В восстановлении Арсена есть прогресс, но пока все еще неизвестно, когда он сможет вернуться в общую группу», – сказали в баскском клубе.

  • Ранее «Реал Сосьедад» не взял Захаряна на турне в Японию.
  • Россиянин продолжает восстановление после вирусного заболевания.
  • 22-летний Захарян в минувшем сезоне провел за «Реал Сосьедад» 4 матча, забил 1 гол, отдал 1 передачу. Россиянин пропустил много игр из-за травм.

Еще по теме:
Новый тренер «Сосьедада» ответил, как поживает Захарян 3
В «Сосьедаде» оценили ситуацию с возвращением Захаряна
В «Сосьедаде» прокомментировали решение не брать Захаряна на сбор в Японию 1
Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Захарян Арсен
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Спартак» отказался от аренды экс-игрока «Барселоны» и сборной Бразилии
18:18
Стало известно, чем занимается экс-директор «Спартака» Цорн
17:48
2
Кузнецов не разделяет восторгов от Жерсона: «Абсолютно рядовой футболист»
17:28
8
Семин – о новичке «Зенита»: «Исключительный футболист, у которого есть все»
17:11
3
Мантуан может сменить «Зенит» на «Марсель»
16:36
4
ФотоУгальде, которым интересуется «ПСЖ», приехал на тренировку «Спартака» в майке с надписью «Париж»
16:14
14
Стало известно, как «Пари НН» удалось перехватить Олусегуна у «Ахмата»
15:54
4
За Олусегуна опасаются, что ему придется извиняться перед «Ахматом»
15:23
3
Раскрыта судьба инфраструктуры «Сочи» на фоне атаки БПЛА
15:19
Фото«Пари НН» подписал игрока сборной Панамы
14:59
Все новости
Все новости
В «Сосьедаде» не знают, когда восстановится Захарян
16:09
ФотоВинисиус проводит отпуск в компании трех девушек
14:25
8
Список всех «десяток» «Реала» до Мбаппе
13:45
«Атлетико» объявил о трансфере игрока за 34 миллиона
09:37
«Реал» за 100+ миллионов хочет подписать обладателя «Золотого мяча»
08:45
2
В «Реале» новая «десятка»
Вчера, 23:54
2
Рэшфорд прокомментировал трансфер в «Барселону»
Вчера, 20:11
Видео«Барселона» объявила об аренде Рэшфорда
Вчера, 19:45
3
Мбаппе будет выступать в «Реале» под новым номером
Вчера, 16:16
1
Эндрик получил серьезную травму через несколько дней после свадьбы и дня рождения
Вчера, 00:15
Новый тренер «Сосьедада» ответил, как поживает Захарян
22 июля
3
Фото19-летний Эндрик сыграл свадьбу с Мирандой, которая на 5 лет старше его
22 июля
2
Линекер восхитился действующим игроком: «Следующий после Марадоны и Месси»
21 июля
Погба двумя словами описал переход Рэшфорда из «МЮ» в «Барселону»
21 июля
В «Сосьедаде» оценили ситуацию с возвращением Захаряна
21 июля
Названа сумма, за которую «Барселона» сможет выкупить Рэшфорда у «МЮ»
21 июля
«Реал» заинтересовался защитником сборной Франции
20 июля
Стали известны требования Винисиуса по зарплате для нового контракта с «Реалом»
20 июля
Романо подтвердил трансфер Рэшфорда в «Барселону»
19 июля
«Барселона» договорилась о подписании игрока сборной Англии
19 июля
1
«Реал» определился с суммой, за которую готов продать Родриго
19 июля
ФотоВ музее мадам Тюссо появится восковая фигура Винисиуса
17 июля
2
В «Сосьедаде» прокомментировали решение не брать Захаряна на сбор в Японию
17 июля
1
«Сосьедад» не возьмет Захаряна в Японию
17 июля
5
Стало известно, на сколько «Реал» остался без Беллингема
17 июля
Список всех «десяток» «Барселоны» до Ямаля
17 июля
Экс-тренер «Реала» возглавил Оман
16 июля
Ямаль продлил контракт с «Барселоной»
16 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 