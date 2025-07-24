В «Сосьедаде» не знают, когда восстановится Захарян

В пресс-службе «Реал Сосьедада» не знают точной даты, когда полузащитник Арсен Захарян будет здоров.

«В восстановлении Арсена есть прогресс, но пока все еще неизвестно, когда он сможет вернуться в общую группу», – сказали в баскском клубе.