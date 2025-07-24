Мостовой назвал народную команду в России: «Здесь бесполезно спорить»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал «Спартак» народной командой.

«Конечно, я скажу, что «Спартак». Я играл в этой «народной команде». Ее такой называли еще 30 лет назад. Все же знают, что «Спартак» – это народная команда. Не мы же это все придумали. О чем тут говорить? Это же история.

«Реал Мадрид» был королевским клубом, так он им и остался. Никто же не претендует на звание королевского клуба. Так что, здесь бесполезно спорить. Нужно эту тему раз и навсегда закрыть. «Спартак» – самая популярная, народная команда. Она ей была, есть и будет всегда», – сказал Мостовой.