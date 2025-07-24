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  • Мостовой назвал народную команду в России: «Здесь бесполезно спорить»

Мостовой назвал народную команду в России: «Здесь бесполезно спорить»

Сегодня, 10:50
17

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал «Спартак» народной командой.

«Конечно, я скажу, что «Спартак». Я играл в этой «народной команде». Ее такой называли еще 30 лет назад. Все же знают, что «Спартак» – это народная команда. Не мы же это все придумали. О чем тут говорить? Это же история.

«Реал Мадрид» был королевским клубом, так он им и остался. Никто же не претендует на звание королевского клуба. Так что, здесь бесполезно спорить. Нужно эту тему раз и навсегда закрыть. «Спартак» – самая популярная, народная команда. Она ей была, есть и будет всегда», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» в прошлом сезоне занял 4-е место в РПЛ.
  • Последний раз клуб выигрывал чемпионство в 2017 году.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
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Комментарии (17)
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S 1922
1753344343
блохастые помойники уже пердаки тушат.
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...уефан
1753344777
...Царь молвил!...
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BRO_football
1753344991
Да, народная. Только вот большинство этого "народа" даже за футболом не следит. Они просто болеют за Спартак, потому что все так делают, и когда-то давно этот клуб был сильным и популярным. А что сейчас в клубе творится, кто главный тренер, какие футболисты играют, они даже не в курсе. Вот такая "народность" у Спартака.
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Спартач80
1753346407
Как то вот стало очень стыдно за Зенит, как впрочем и всегда....
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Artemka444
1753346489
Смешной опять таблетку забыл
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Цугундeр
1753347698
) Теперь это просто погоняло. Хотя, было время..
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baggio80
1753347899
«Торпедо» самая народная команда была, а «Спартак» ненавидели так же, как и сейчас «зенит».
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sold93
1753348097
сейчас народным Краснодар корректнее называть
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NewLife
1753348757
Еще раз придется повторить для не знающих и для тех, кто не желает знать: Спартак - народная команда не из за титулов (хотя у КБ их больше чем у других), а потому, что в советское время она была создана Старостиным из кружка любителей спорта без какого либо участия государства тогда, когда другие команды создавались МВД и Красной армией.
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boris63
1753350551
На этот раз с царем и не поспоришь. Живу и служил в Забайкалье, даже у нас в части больше болел было за Спартак чем за ЦСКА, кроме меня конечно.
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