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  • Рабинер определил самый популярный клуб России: «Ни малейших сомнений»

Рабинер определил самый популярный клуб России: «Ни малейших сомнений»

Сегодня, 21:56

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о самом популярном клубе России.

«Лично для меня нет ни малейших сомнений, что «Спартак» в целом по стране популярнее «Зенита», а заявления об обратном, которые постояннно делают в на самом деле любимом мною Санкт-Петербурге, – не более чем застарелые комплексы.

В Питере могут быть абсолютно довольны результатами последних двух десятилетий, за которые «Зенит» выиграл тонну трофеев во главе с Кубком УЕФА и Суперкубком Европы, тогда как «Спартак» – лишь по разу чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, но экс-ленинградцам этого недостаточно. Они регулярно мутят всякие соцопросы вроде ВЦИОМа, красная цена которым, полагаю, ясна (хотя не всем)» – написал Рабинер.

  • «Спартак» остается самым титулованным клубом России.
  • Команда не брала РПЛ с 2017 года.
  • В ближайшем матче «Спартак» примет «Балтику» (26 июля).

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Спартак
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