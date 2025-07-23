Рабинер определил самый популярный клуб России: «Ни малейших сомнений»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о самом популярном клубе России.

«Лично для меня нет ни малейших сомнений, что «Спартак» в целом по стране популярнее «Зенита», а заявления об обратном, которые постояннно делают в на самом деле любимом мною Санкт-Петербурге, – не более чем застарелые комплексы.

В Питере могут быть абсолютно довольны результатами последних двух десятилетий, за которые «Зенит» выиграл тонну трофеев во главе с Кубком УЕФА и Суперкубком Европы, тогда как «Спартак» – лишь по разу чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, но экс-ленинградцам этого недостаточно. Они регулярно мутят всякие соцопросы вроде ВЦИОМа, красная цена которым, полагаю, ясна (хотя не всем)» – написал Рабинер.