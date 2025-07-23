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  • «Локомотив» требует у «Пари НН» покрыть расходы на выезд в Грозный

«Локомотив» требует у «Пари НН» покрыть расходы на выезд в Грозный

Сегодня, 21:11
1

«Локомотив» недоволен, что матч 3-го тура РПЛ против «Пари НН» предстоит играть в Грозном.

«Локомотив» требует с «Пари НН» оплату расходов по поездке в Грозный на матч 3-го тура: «паровозы» упирают на пункт 7.5.2 регламента РПЛ. Из него следует, что о смене резервного стадиона (10 июля Нижний сообщил «Локо», что сыграет с ними в Саранске) они должны быть уведомлены за 12 дней до матча (то есть, вчера, а не сегодня).

И теперь «Пари НН» не может просто так заменить арену – по мнению «паровозов», это должна сделать Лига. А раз так, то все расходы по этому выезду ложатся на плечи принимающей стороны. Москвичи предлагают вычесть эти деньги из средств, которые получит соперник по ТВ-контракту – речь о сумме в районе 5 миллионов рублей.

При этом, видимо, «Локо» не в курсе, что РПЛ продлила для «Пари НН» срок возможной дозаявки резервного стадиона из-за проблем на «Мордовии Арене» с установкой оборудования для Fan ID. И регламент по логике Нижнего + Лиги не был нарушен. При этом, если требования «паровозов» не будут исполнены, то они могут обратиться за справедливостью в другие инстанции», – написал инсайдер Иван Карпов.

  • Стадион в Нижнем Новгороде сейчас на ремонте.
  • «Пари НН» в 1-м туре проиграл в Казани «Краснодару» (0:3).
  • Во 2-м туре нижегородцы сыграют с «Крыльями Советов» на выезде.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Пари НН Локомотив
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Комментарии (1)
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acor94
1753295956
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