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В «Пари НН» объяснили перенос матча с «Локо» в Грозный

Сегодня, 20:17

Пресс-служба «Пари НН» объяснила перенос матча 3-го тура РПЛ против «Локомотива» в Грозный.

«2 августа в 20:30 на «Ахмат Арене» принимаем «Локомотив»!

В связи с ремонтными работами на «Совкомбанк Арене» мы проведeм матч на резервном стадионе, согласованном с РФС. Место встречи выбрано из-за логистики – за три дня до встречи с «Локомотивом» сыграем кубковый матч против махачкалинского «Динамо»!

Для наших болельщиков клуб организует совместный просмотр матча в ЦУМе!

Жди нас, столица Чечни!» – написали нижегородцы.

  • Стадион в Нижнем Новгороде принимал матчи ЧМ-2018.
  • «Пари НН» в 1-м туре проиграл в Казани «Краснодару» (0:3).
  • Во 2-м туре нижегородцы сыграют с «Крыльями Советов» на выезде.

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Источник: телеграм-канал «Пари НН»
Россия. Премьер-лига Пари НН Локомотив
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