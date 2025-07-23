В «Пари НН» объяснили перенос матча с «Локо» в Грозный

Пресс-служба «Пари НН» объяснила перенос матча 3-го тура РПЛ против «Локомотива» в Грозный.

«2 августа в 20:30 на «Ахмат Арене» принимаем «Локомотив»!

В связи с ремонтными работами на «Совкомбанк Арене» мы проведeм матч на резервном стадионе, согласованном с РФС. Место встречи выбрано из-за логистики – за три дня до встречи с «Локомотивом» сыграем кубковый матч против махачкалинского «Динамо»!

Для наших болельщиков клуб организует совместный просмотр матча в ЦУМе!

Жди нас, столица Чечни!» – написали нижегородцы.