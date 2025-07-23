В «Динамо» отреагировали на перенос даты 100-летия «Зенита»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о переносе даты юбилея «Зенита».
– «Зенит» свое столетие второй раз решил праздновать.
– Я знаю еще один пример, правда, не футбольную команду. Казань отмечала два раза тысячелетие. Один раз – в Советском Союзе, второй раз уже в новой России. Это позволило Казани стать одним из самых красивых городов нашей страны. Спасибо Минтимеру Шариповичу Шаймиеву. Если это «Зениту» поможет – два раза отмечать сто лет, дай бог.
- Сезон-2024/25 проходил под знаком 100-летия со дня создания клуба. «Зенит» занял 2-е место в РПЛ.
- После этого петербуржцы объявили юбилейным сезон-2025/26.
Источник: «Комсомольская правда»