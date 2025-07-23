В «Динамо» отреагировали на перенос даты 100-летия «Зенита»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о переносе даты юбилея «Зенита».

– «Зенит» свое столетие второй раз решил праздновать.

– Я знаю еще один пример, правда, не футбольную команду. Казань отмечала два раза тысячелетие. Один раз – в Советском Союзе, второй раз уже в новой России. Это позволило Казани стать одним из самых красивых городов нашей страны. Спасибо Минтимеру Шариповичу Шаймиеву. Если это «Зениту» поможет – два раза отмечать сто лет, дай бог.