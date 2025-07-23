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В «Динамо» отреагировали на перенос даты 100-летия «Зенита»

Сегодня, 14:36
3

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о переносе даты юбилея «Зенита».

– «Зенит» свое столетие второй раз решил праздновать.

– Я знаю еще один пример, правда, не футбольную команду. Казань отмечала два раза тысячелетие. Один раз – в Советском Союзе, второй раз уже в новой России. Это позволило Казани стать одним из самых красивых городов нашей страны. Спасибо Минтимеру Шариповичу Шаймиеву. Если это «Зениту» поможет – два раза отмечать сто лет, дай бог.

  • Сезон-2024/25 проходил под знаком 100-летия со дня создания клуба. «Зенит» занял 2-е место в РПЛ.
  • После этого петербуржцы объявили юбилейным сезон-2025/26.

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Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо
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Комментарии (3)
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партизан84
1753272311
реакция динамо из таллина?
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VVM1964
1753274026
Дипломааат !)))...
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Боцман59rus
1753274432
_ в Динамо пусть на свою игру реагируют,а Питер пусть хоть каждый год празднует, это их дело)))
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