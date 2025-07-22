Новый тренер «Сосьедада» ответил, как поживает Захарян

Серхио Франсиско, главный тренер «Реал Сосьедада», высказался о полузащитнике команды Арсене Захаряне.
– Как поживает Захарян?
– На самом деле все, что мне говорят о нем, так это то, что он очень хорош, но я его мало видел. Когда мы приехали, он был болен, потом у него была перегрузка, и сейчас он проходит реабилитацию.
Я с нетерпением жду встречи с ним, чтобы он был в общей группе и мог проводить последовательные тренировки с группой. Это должен быть еще один игрок, который принесет нам плюс.
- Ранее «Реал Сосьедад» не взял Захаряна на турне в Японию.
- Россиянин продолжает восстановление после вирусного заболевания.
- 22-летний Захарян в минувшем сезоне провел за «Реал Сосьедад» 4 матча, забил 1 гол, отдал 1 передачу. Россиянин пропустил много игр из-за травм.
Источник: Mundo Deportivo