Новый тренер «Сосьедада» ответил, как поживает Захарян

Серхио Франсиско, главный тренер «Реал Сосьедада», высказался о полузащитнике команды Арсене Захаряне.

– Как поживает Захарян?

– На самом деле все, что мне говорят о нем, так это то, что он очень хорош, но я его мало видел. Когда мы приехали, он был болен, потом у него была перегрузка, и сейчас он проходит реабилитацию.

Я с нетерпением жду встречи с ним, чтобы он был в общей группе и мог проводить последовательные тренировки с группой. Это должен быть еще один игрок, который принесет нам плюс.