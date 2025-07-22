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Новый тренер «Сосьедада» ответил, как поживает Захарян

Вчера, 23:46
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Серхио Франсиско, главный тренер «Реал Сосьедада», высказался о полузащитнике команды Арсене Захаряне.

– Как поживает Захарян?

– На самом деле все, что мне говорят о нем, так это то, что он очень хорош, но я его мало видел. Когда мы приехали, он был болен, потом у него была перегрузка, и сейчас он проходит реабилитацию.

Я с нетерпением жду встречи с ним, чтобы он был в общей группе и мог проводить последовательные тренировки с группой. Это должен быть еще один игрок, который принесет нам плюс.

  • Ранее «Реал Сосьедад» не взял Захаряна на турне в Японию.
  • Россиянин продолжает восстановление после вирусного заболевания.
  • 22-летний Захарян в минувшем сезоне провел за «Реал Сосьедад» 4 матча, забил 1 гол, отдал 1 передачу. Россиянин пропустил много игр из-за травм.

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Захарян Арсен Франсиско Серхио
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Loko_Roma
1753220027
Самый лучший из армян - наш Арсенчик Захарян
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