Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой объяснил присутствие дочери на поединке украинца Усика

Мостовой объяснил присутствие дочери на поединке украинца Усика

Сегодня, 22:49
2

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал присутствие дочери Эммы на боксерском поединке в Лондоне.

  • На «Уэмбли» встретились украинец Александр Усик и британец Дэниел Дюбуа.
  • Усик победил нокаутом в 5-м раунде.
  • Эмма не живет в России.

«Моя дочь Эмма просто уехала к друзьям в Лондон, поэтому и сходила на бой Усика и Дюбуа. Она не фанатка бокса, просто решила с друзьями сходить. Моя дочь – фанатка футбола! У нее друзья живут в Испании и следят за всем этим», – сказал Мостовой.

Еще по теме:
Мостовой двумя словами высказался о зарплатах в российском футболе 3
Мостовой: «Все в мире знают, кто я такой и как играл»
Мостовой отреагировал на перенос даты 100-летия «Зенита» 20
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lek!
1753214050
Не секрет , что все дети обитают в Лондоне горе патриоты . Только из за бугра могут говорит как они любят свою страну с другим гражданством .
Ответить
Mirak92
1753214902
ВСЕ сашенька, край, и так дол..б еще и иногент!
Ответить
Главные новости
ФотоМостовой объяснил присутствие дочери на поединке украинца Усика
22:49
2
Червиченко: «Это короночка «Спартака» – рыдать по судейству, лишь бы был повод верещать»
22:16
9
«Зенит» хочет любой ценой купить Салазара
22:07
6
Олусегун сменит «Краснодар» на другой клуб РПЛ
21:45
Реакция фанатов «Зенита» на уход Ахметова и Волкова
21:18
6
Эксперт насчитал 9 судейских ошибок в 1-м туре РПЛ
20:54
2
ВидеоГазманов получил подарок от клуба РПЛ
20:40
4
Газзаев определил, кто сейчас флагман российского футбола
20:28
9
«Динамо» улучшило предложение по Зайнутдинову
20:07
2
Фото«Сочи» объявил об аренде игрока «Зенита»
19:39
Все новости
Все новости
ВидеоБыстров назвал «показухой» речь Талалаева перед «Балтикой» после матча с «Динамо»
23:03
Забаненный Писарский тренируется с клубом Басты
22:37
Толстопятов: «Спартак» в этом сезоне станет чемпионом»
21:56
Маркиньос поделился эмоциями от получения 10-го номера в «Спартаке»
21:31
Владелец «Акрона» описал Дзюбу двумя словами
21:04
5
Эксперт насчитал 9 судейских ошибок в 1-м туре РПЛ
20:54
2
ВидеоГазманов получил подарок от клуба РПЛ
20:40
4
Газзаев определил, кто сейчас флагман российского футбола
20:28
9
«Все четко по букве закона»: Быстров – о Казарцеве в матче «Спартак» – «Динамо Мх»
20:21
4
«Динамо» улучшило предложение по Зайнутдинову
20:07
2
Фото«Сочи» объявил об аренде игрока «Зенита»
19:39
К задержанному футбольному инсайдеру не пускают адвоката
19:20
12
ВидеоАбсолютный чемпион мира по боксу посетил тренировку «Зенита»
19:14
5
Сафонов: «Мне сказали, что Файзуллаев провалил медосмотр в «Истанбуле»
18:36
2
ЦСКА может лишиться Келлвена
18:34
«Зенит» раскрыл новый клуб Ахметова
18:18
5
ЦСКА объяснил, почему не отпустил Алвеса в сборную Бразилии
18:13
В ЦСКА прояснили ситуацию с трансфером Файзуллаева в Турцию
17:53
1
Комаров раскрыл цель «Ростова» на сезон
17:46
Семину понравился новичок «Зенита»: «Топовый игрок, как Халк»
17:25
4
«Спартак» – единственный клуб, обратившийся в ЭСК по итогам 1-го тура РПЛ
17:13
57
Черданцев сказал, когда Станкович уйдет из «Спартака»
16:51
12
«Спартаку» предложили подписать экс-защитника «Челси» и сборной Франции
16:39
16
Раскрыта сумма, которую «Зенит» получил за переход Сергеева в «Динамо»
16:33
4
Дуглас Сантос рассказал о своем отношении к России
16:20
13
Григорян выделил футболиста, способного ярче других провести сезон РПЛ
16:06
В «Зените» отреагировали на информацию о 30+ миллионах саудовцев за Вендела
15:53
5
Экс-тренер Пальцева высказался о переходе защитника в «Спартак»
15:40
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 