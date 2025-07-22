Мостовой объяснил присутствие дочери на поединке украинца Усика

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал присутствие дочери Эммы на боксерском поединке в Лондоне.

На «Уэмбли» встретились украинец Александр Усик и британец Дэниел Дюбуа.

Усик победил нокаутом в 5-м раунде.

Эмма не живет в России.

«Моя дочь Эмма просто уехала к друзьям в Лондон, поэтому и сходила на бой Усика и Дюбуа. Она не фанатка бокса, просто решила с друзьями сходить. Моя дочь – фанатка футбола! У нее друзья живут в Испании и следят за всем этим», – сказал Мостовой.