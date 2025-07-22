Газманов получил подарок от клуба РПЛ

«Балтика» поздравила с днем рождения народного артиста РФ Олега Газманова. Уроженцу Калининградской области исполнилось 74 года.

Калининградцы подарили Газманову клубную футболку.

«Сегодня мы тепло встретились с Олегом Михайловичем, поздравили его с праздником, конечно же исполнили вместе «Балтийский берег»!

В ответ Олег Михайлович пожелал нашей команде и всем Балтийцам удачи в новом сезоне РПЛ, побед и красивой игры!» – написала «Балтика».