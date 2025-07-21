Назван обладатель приза «Вратарь года» имени Яшина

Газета «Коммерсантъ» определила лучшего вратаря России в сезоне-2024/25.
Обладателем традиционного приза имени Льва Яшина стал Станислав Агкацев из «Краснодара».
«Эксперты акцентировали внимание на стабильности и ментальной готовности Станислава Агкацева. Они подчеркнули, что голкипер внес большой вклад в завоевание первого титула в истории «Краснодара», – написали организаторы.
- Игрок появился на поле в 34 матчах прошлого сезона.
- На его счету оказалось 17 «сухих» матчей – больше нет ни у кого.
- Агкацев – воспитанник «Краснодара».
Источник: «Коммерсантъ»