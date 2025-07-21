«Давайте помолчим»: Глушаков оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков оценил перспективы московской команды в новом сезоне. Красно-белые обыграли с минимальным счетом «Динамо Мх» в 1-м тур РПЛ.

«Всe начинается с начала. «Спартак» выиграл первую игру – все говорят о чемпионстве. Чем меньше игроки и остальные люди будут об этом говорить, тем больше шансов будет. Я проходил это, был там – всe время говорят.

Но могу сказать так: в нынешнем сезоне «Спартаку» будет ещe тяжелее попасть в тройку, чем в предыдущем. Усилились «Динамо» и ЦСКА, появились новые клубы в борьбе. Будет серьeзная заруба.

Поэтому давайте пока помолчим о чемпионстве, чтобы не сглазить удачу «Спартака». Предлагаю меньше говорить, а больше делать», – сказал Глушаков.