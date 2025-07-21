Мостовой отреагировал на перенос даты 100-летия «Зенита»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о переносе даты юбилея «Зенита».

Сезон-2024/25 проходил под знаком 100-летия со дня создания клуба. «Зенит» занял 2-е место в РПЛ.

После этого петербуржцы объявили юбилейным сезон-2025/26.

«Кто-то говорит про перенос, кто-то говорит, что правда такая дата. Мы же за историей не следим, не знаем, какая там дата «зачатия». Мы же не сто лет назад родились. К сожалению, нет тех людей, которые были в начале, они бы сказали.

А так – все условно. Я думаю, что это не принципиально. У многих команд с этим проблемы», – сказал Мостовой.