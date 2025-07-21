«Крылья Советов» поменяли генерального директора

«Крылья Советов» объявили о смене генерального директора.

Бывший гендиректор клуба Роберт Тер-Абрамян покинул клуб из Самары. На его место назначен Тархан Джабраилов.

«Тархан Саид-Магомедович обладает обширным опытом в сфере управления и организации, активно занимался общественной деятельностью и являлся учредителем благотворительного фонда «Служение людям». С января 2025 года является членом Совета директоров «Крыльев Советов».

Желаем плодотворной работы во благо клуба, Тархан Саид-Магомедович!» – говорится в сообщении клуба.