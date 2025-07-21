Орлов раскритиковал Глушенкова за игру с «Ростовом»

Комментатор Геннадий Орлов неудовлетворительно оценил игру нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче с «Ростовом». Петербуржцы победили в 1-м туре РПЛ со счетом 2:1.

«Глушенков? Пока не очень... Наверное, надо обрести кондиции. Да, получил 10-й номер. Но не точен в пасах. Максим обладает мощным ударом, а вот по поводу его диспетчерских действий в этой встрече возникают вопросы.

Хотя, конечно, рано делать глобальные выводы. Возможно, недотренирован. Посмотрим на него на дистанции», – сказал Орлов.