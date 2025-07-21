ЦСКА договорился о трансфере Файзуллаева в турецкий клуб

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев перейдет в «Истанбул Башакшехир». Турецкий клуб купит игрока за 7,5 миллиона евро. ЦСКА получит деньги за полузащитника одним траншем.

Файзуллаев не полетел с московской командой на сегодняшний гостевой матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом». Матч начнется сегодня в 17:30 мск.

По данным журналиста Ивана Карпова, информация о том, что переход уже состоялся преждевременна. Файзуллаев только сегодня вылетает в Стамбул на медосмотр.