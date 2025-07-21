ЦСКА договорился о трансфере Файзуллаева в турецкий клуб

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев перейдет в «Истанбул Башакшехир». Турецкий клуб купит игрока за 7,5 миллиона евро. ЦСКА получит деньги за полузащитника одним траншем.
Файзуллаев не полетел с московской командой на сегодняшний гостевой матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом». Матч начнется сегодня в 17:30 мск.
По данным журналиста Ивана Карпова, информация о том, что переход уже состоялся преждевременна. Файзуллаев только сегодня вылетает в Стамбул на медосмотр.
- 21-летний хавбек провел 1 матч за ЦСКА в этом сезоне. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за красно-синих в 39 встречах, забил 3 гола, сделал 8 ассистов.
- Файзуллаев выступает за ЦСКА с августа 2023 года. Срок контракта узбекистанца с московским клубом истекает летом 2026-го.
Источник: «Спорт-Экспресс»