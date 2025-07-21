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  • В «Сосьедаде» сказали, когда Захарян может вернуться в общую группу

В «Сосьедаде» сказали, когда Захарян может вернуться в общую группу

Сегодня, 12:42

Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Хон Андер Мундуате рассказал о ходе восстановления российского полузащитника Арсена Захаряна.

«Захарян сейчас восстанавливается, больше нет информации. Команда проведeт предсезонный тур в Японии до 26 июля, а первая тренировка в Испании состоится 28 числа. К этому времени мы посмотрим, какая будет ситуация по возвращению Захаряна в общую группу», – сказал Мундуате.

  • Ранее «Реал Сосьедад» не взял Захаряна на турне в Японию.
  • Россиянин продолжает восстановление после вирусного заболевания.
  • 22-летний Захарян в минувшем сезоне провел за «Реал Сосьедад» 4 матча, забил 1 гол, отдал 1 передачу. Россиянин пропустил много игр из-за травм.
  • Его контракт с испанским клубом действует до 30 июня 2029 года.

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Источник: Metaratings.ru
Испания. Примера Реал Сосьедад Захарян Арсен
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