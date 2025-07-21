В «Сосьедаде» сказали, когда Захарян может вернуться в общую группу

Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Хон Андер Мундуате рассказал о ходе восстановления российского полузащитника Арсена Захаряна.

«Захарян сейчас восстанавливается, больше нет информации. Команда проведeт предсезонный тур в Японии до 26 июля, а первая тренировка в Испании состоится 28 числа. К этому времени мы посмотрим, какая будет ситуация по возвращению Захаряна в общую группу», – сказал Мундуате.