В «Сосьедаде» сказали, когда Захарян может вернуться в общую группу

Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Хон Андер Мундуате рассказал о ходе восстановления российского полузащитника Арсена Захаряна.
«Захарян сейчас восстанавливается, больше нет информации. Команда проведeт предсезонный тур в Японии до 26 июля, а первая тренировка в Испании состоится 28 числа. К этому времени мы посмотрим, какая будет ситуация по возвращению Захаряна в общую группу», – сказал Мундуате.
- Ранее «Реал Сосьедад» не взял Захаряна на турне в Японию.
- Россиянин продолжает восстановление после вирусного заболевания.
- 22-летний Захарян в минувшем сезоне провел за «Реал Сосьедад» 4 матча, забил 1 гол, отдал 1 передачу. Россиянин пропустил много игр из-за травм.
- Его контракт с испанским клубом действует до 30 июня 2029 года.
Источник: Metaratings.ru